Debuut in mineur voor Kompany

Speler-trainer Vincent Kompany is met een valse noot begonnen aan zijn tweede carrière bij Anderlecht. In het eigen Lotto Park verloor het met 1-2 van KV Oostende.

Uitvoetballen, dat is de duidelijke boodschap die Vincent Kompany al heel de voorbereiding aan zijn groep meegeeft. Maar in de eerste vijf minuten zorgde het voor twee heikele momenten. Eerst verkeek kapitein Zulj zich op een terugspeelbal en nadien speelde Didillon bij dat uitvoetballen bijna de bal in eigen doel.

Twee hartstilstanden voor het publiek later herpakte paars-wit zich dan toch en kwam het echt aan voetballen toe. De kansen en de doelpunten volgden. Nieuwkomer Vlap zette Anderlecht op een 1-0 voorsprong na een knappe plaatsbal. De 2-0 kwam ook van de Nederlandse nummer 10, maar dat eveneens knappe doelpunt werd afgekeurd door de VAR.

Ex-Anderlecht

Zoals dat gaat in het voetbal valt het doelpunt dan vaak aan de overkant. Ex-Anderlecht-speler Vargas stond op de juiste plaats in de zestien en kon de gelijkmaker in de 19de minuut binnen schuiven. Oostende moest niet onder doen, want Vargas dook opnieuw goed op aan de tweede paal. Didillon moest zich volledig strekken.

De tweede helft bracht minder spektakel. Bij de Kustploeg loerden ze eerder op een fout van de paars-witte defensie, terwijl de flitsen van de Anderlechtse aanval uit bleven. Amuzu kwam nog het dichtst bij de voorsprong toen hij naar binnen sneed en uithaalde. Het soms al flitsende Anderlecht was niet meer te herkennen in de tweede helft.

Doodsteek

Een dik kwartier voor tijd sloeg het noodlot toe voor Kompany en zijn kompanen. Sakala mag de bal zomaar aannemen in de grote rechthoek en plaats hem netjes voorbij Didillon. Het was de doodsteek voor paars-wit, want een reactie bleef uit en zo bezorgen de Kustboys de terugkerende Kompany een valse start.