De Witte: "Europees voetbal nodig om te blijven"

“Trainer Yves Vanderhaeghe moet met AA Gent Europees voetbal halen om te kunnen blijven”, dat zegt voorzitter Ivan De Witte aan VTM NIEUWS. De positie van Vanderhaeghe staat onder druk na een 1 op 15. Hulptrainer Bernd Thijs kreeg eerder vandaag al de bons en mocht vertrekken bij Gent.

"Ik denk dat we wel tevreden mogen zijn over het werk dat Yves Vanderhaeghe gepresteerd heeft", begint voorzitter Ivan de Witte. "Toen Yves bij ons kwam, stonden we vijftiende. Op dat moment waren we al blij als we de play-offs konden halen. We gaan door met Yves en de toekomst zal ons vertellen hoe we daarmee moeten omgaan."

En in die toekomst kan Vanderhaeghe maar beter Europees voetbal halen om zeker te zijn van zijn positie. "Moeten is een zwaar woord, maar Europees voetbal is altijd een doel geweest. Ook al is dat via de barrages. Maar ik steek zeker niet weg dat Europees voetbal een belangrijke doelstelling is."