De Plus & Vakoc aangereden op training

Laurens De Plus en de Tsjech Petr Vakoc van Quick-Step Floors zijn gisteren op training in Zuid-Afrika aangereden door een truck. Dat laat de Belgische wielerploeg weten in een perscommuniqué. De twee liggen momenteel in het ziekenhuis, maar zijn wel bij bewustzijn.

Laurens De Plus en Petr Vakoc waren gisteren samen met de Luxemburger Bob Jungels op trainingstocht wanneer ze langs achter door een truck werden aangereden. De Plus liep vooral schaafwonden en enkele kneuzingen op. Hij werd ter observatie in het ziekenhuis gehouden, maar normaal mag hij dat snel verlaten. De Tsjech Vakoc kwam er minder goed vanaf: hij liep gebroken wervels op en moet geopereerd worden.

“We waren met ons drie op trainingstocht toen ik plots een luide knal hoorde” zegt Bob Jungels die erbij was. “Ik heb de truck niet zien aankomen. Ik denk dat hij ons geraakt moet hebben met z’n linker spiegel of zelfs het linkse deel van de truck zelf.”

Tweede keer De Plus

Voor De Plus is het al de tweede zware incident op korte tijd. Vorig jaar kwam hij al zwaar ten val in de Ronde van Lombardije. Onze 22-jarige landgenoot viel toen over een vangrail in een ravijn. Hij kwam er toen vanaf met een kleine breuk in de knie.

Bob Jungels plaatste ondertussen deze foto op Instagram om z'n ploegmaats een hart onder de riem te steken:

Brothers in arms