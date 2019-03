De Omloop: Vrouwenkoers geneutraliseerd door te trage mannen

De veertiende editie van de vrouwenkoers verliep niet zonder problemen. De UCI besliste na 33 kilometer om de wedstrijd even te neutraliseren, omdat de vrouwen in het vaarwater van de mannen dreigden te komen. Korte onderbrekingDe onderbreking voor de vrouwen duurde niet lang. Na iets meer dan tien minuten konden ze hun wedstrijd weer hervatten.Later in de race worden geen problemen meer verwacht, omdat de vrouwen een stuk van de weg afsnijden en een korter parcours afleggen. De vrouwen zullen dus zeker eerder aankomen in Ninove.