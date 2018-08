De Ketele en Ghys pakken goud op EK baanwielrennen

Robbe Ghys en Kenny De Ketele zijn maandag op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow Europees kampioen in de madison geworden. Het Belgische duo haalde het met 60 punten voor Duitsland (Kluge-Reinhardt), 49 punten, en Groot-Brittannië (Hayter-Wood), 38 punten. Het is de zesde medaille voor de Belgische delegatie in Glasgow, de tweede voor de 33-jarige Kenny De Ketele na het zilver in de puntenkoers.

De Belgische tandem eindigde eerder op de dag in de reeksen op de vijfde plaats met vijftien punten. In de finale van de madison toonden de Belgen zich oppermachtig. Robbe Ghys, nog maar 21 jaar oud, juichte zelfs een ronde te vroeg maar dat mocht niet baten.

Het is voor de Belgische delegatie de zesde medaille in Glasgow, de tweede gouden. Vrijdag won baanwielrenster Jolien D'hoore brons in de scratch. Zondag waren er turnmedailles voor Nina Derwael (goud in brug met ongelijke leggers en zilver op balk) en Axelle Klinckaert (brons op grondoefening) en een zilveren plak voor Kenny De Ketele in de puntenkoers.