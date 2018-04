De grote slokop van Quick-Step

Quick-Step Floors domineert de eerste helft van het wielerseizoen. De blauwe troepen van Patrick Lefevere zijn bijna in elke wedstrijd de dominerende ploeg. Niki Terpstra zorgde zondag in de Ronde van Vlaanderen voor de 21ste overwinning. Toch wel indrukwekkend.

Het is nog maar net april, het wielerseizoen heeft nog een lange weg voor zich, maar toch lijkt dat seizoen voor Quick-Step Floors al geslaagd. Met 21 overwinningen, verdeeld over tien renners, zit de ploeg vol vertrouwen. Het toont ook aan dat Quick-Step zeer sterk vertegenwoordigd is in de breedte. Ook ploegleider Wilfried Peeters is onder de indruk, zéker na de Ronde van Vlaanderen. “Dan mag je alles gewonnen hebben van het voorjaar maar als je geen monument wint dan wordt je daarop afgeschreven.”

Een opvallende statistiek: slechts één Belg behaalde bij Quick-Step een overwinning. Yves Lampaert was de beste in Dwars door Vlaanderen. Elia Viviani heeft het grootste aandeel met zes overwinningen.