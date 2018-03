De Gendt wint solo in Catalonië

Thomas De Gendt heeft de ingekorte derde rit in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Gendt zat in de vlucht van de dag en op twintig kilometer van het einde ging hij er alleen van door. Het werd een bloedstollende finale waarin onze landgenoot een jagend peloton net achter zich hield. De Gendt is meteen ook de nieuwe leider.

De derde rit in de Ronde van Catalonië werd ingekort wegens lawinegevaar op de slotklim. Daardoor lag de finish beneden met de laatste helling op dertien kilometer van het einde. De Gendt ging meteen in de aanval en maakte deel uit van een kopgroep van vijf renners. De Gendt legde het tempo hoog en kwam zo als eerste aan op de helling van eerste categorie. Onze Belg is op die manier leider in het bergklassement.

Op twintig kilometer van het einde ging De Gendt solo. Op tien kilometer bedroeg zijn voorsprong nog 53 seconden. Nairo Quintana besloot om met drie andere renners opzoek te gaan naar De Gendt, maar onze landgenoot hield stand en heeft zo een mooie overwinning op zak. De renner van Lotto-Soudal is ook de nieuwe leider in het algemene klassement.