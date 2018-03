De Gendt verliest leiderstrui aan Valverde

Alejandro Valverde heeft de vierde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De 37-jarige Spanjaard van Movistar zette de bergrit naar La Molina volledig naar zijn hand. Valverde is door zijn overwinning meteen ook de nieuwe leider, Thomas De Gendt kwam niet in het stuk voor.

Na zijn indrukwekkende solo mocht De Gendt vandaag in de leiderstrui starten. Er werd van bij de start meteen hard gekoerst en De Gendt besloot om een snipperdag te nemen. Esteban Chaves kleurde de etappe, maar werd op 30 kilometer van de meet gegrepen. Movistar nam het commando over en speelde met Valverde, Quintana en Soler al zijn krachten uit. Alejandro Valverde mocht uiteindelijk het slotakkoord plaatsen en won in de sprint van Bernal. Nairo Quintana eindigde als derde. Dankzij deze overwinning zet Valverde een grote stap richting tweede eindzege op rij in Catalonië.