De Gendt rondt nieuwe solo af

Thomas De Gendt heeft de derde etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. Hij deed dat op geheel eigen wijze: meespringen in de vlucht van de dag en in de finale solo wegrijden.

De Gendt kwam in Yverdon-les-Bains alleen over de eindstreep na een solo van meer dan 25 kilometer. Hij maakte deel uit van de vlucht van de dag, die al na zeven kilometer vertrok. Onderweg liet hij een na een zijn medevluchters Victor Campenaerts, Nathan Brown, Andrej Grivko en Matteo Fabbro achter. Meer dan twee minuten na De Gendt liet de Italiaan Sonny Colbrelli de Fransman Samuel Dumoulin in de spurt om de tweede plaats achter zich. Vrijdag leggen de renners een klimtijdrit af over 9,9 kilometer van Ollon naar Villars. De Zwitserse rittenkoers eindigt zondag. Vorig jaar werd de Australiër Richie Porte eindlaureaat.