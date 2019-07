Thomas De Gendt verbaasde opnieuw vriend en vijand door een heel sterke tijdrit te rijden. De renner van Lotto-Soudal toonde in het verleden al dat hij een goede tijdrit in de benen had, maar meedoen voor de overwinning zat er op dit niveau nog niet in.

Vandaag doet onze landgenoot een gooi naar winst: “Maar ik had voor het eerste tussenpunt nochtans het gevoel dat ik niet snel genoeg ging”, verraste De Gendt na afloop.