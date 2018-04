De Gendt eist berg- en puntentrui op

Thomas De Gendt heeft in de Ronde van Romandië de eindzege in het puntenklassement en het bergklassement te pakken. De Gendt ziet daarmee zijn goede week verzilverd worden. Onze landgenoot won donderdag de tweede rit met een solo. De eindzege in de rittenkoers is voor Primoz Roglic (Lotto-Jumbo).

De slotrit in de Ronde van Romandië werd een relatief rustige dag in het peloton. In de ontsnapping van de dag zaten vijf renners die niet meteen voor gevaar zorgden in het bergklassement. De Gendt kon op die manier zijn bergtrui veilig stellen. Op tien kilometer van de streep werden de laatste vluchters gegrepen. Het werd een massasprint en daarin toonde Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe) zich de sterkste.