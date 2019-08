De eerste analyse van Mulder: "Ik snap het woord pijnpunt nu"

Club Brugge won met 1-0 van Dynamo Kiev. Na een goede eerste helft was het in de tweede helft soms pompen of verzuipen. Dat was onze kersverse analist Jan Mulder ook niet ontgaan in zijn eerste sappige blik op de wedstrijd.

"Ze hebben de nul gehouden op het scorebord. Al scheelde dat maar een haar. HHet was me soms toch iets te kwetsbaar", opende Mulder. "Ik zag veel slordigheden en begrijp nu opeens het woord pijnpunt en wat trainer Clement zag tegen Sint-Truiden afgelopen weekend."

En wat die pijnpunten dan zijn? "De slordigheden in de passing en tegen Sint-Truiden valt dat niet zo op. De linksback vond ik ook niet zo solide en er was een soort spanning die vanaf minuut één over Club heen hing", stelt onze Nederlandse analist.