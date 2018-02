De Buck kan zich niet plaatsen voor finale

Snowboarder Sebbe De Buck kon zich op de Winterspelen in Pyeongchang niet plaatsen voor de finale van de slopestyle. Hij eindigde in de eerste kwalificatiegroep als twaalfde. Alleen de eerste zes stootten door.

De Buck maakte in de eerste run enkele kleine foutjes, waardoor hij met 59,40 punten slechts negende was in de tussenstand. In de tweede run moest De Buck vol aan de bak om alsnog een finaleticket af te dwingen, maar daarin kwam hij al vroeg ten val.

Wind

"Door de wind is het de hele dag wat moeilijk geweest", vertelde De Buck na zijn uitschakeling in het Phoenix Snow Park. "De eerste run heb ik wel kunnen landen maar er waren wel heel wat foutjes, vandaar de lage score. Maar het gaf me wel vertrouwen om het in de tweede run 'op te kuisen' en mooier te doen."

In die tweede run liep het echter mis. Hij viel na een jump. Door de wind had hij zijn snelheid verkeerd ingeschat, vertelde De Buck. "In de eerste run was ik een beetje te kort gekomen na de eerste jump. Nu landde ik veel te ver en ben ik gevallen."

Teleurstelling

De Buck was naar de Spelen afgereisd als nummer vier van het laatste WK. Dat hij in Zuid-Korea niet door de voorronde raakt, is teleurstellend voor de 22-jarige snowboarder. "Ik ben wel ontgoocheld omdat ik mijn run wilde landen, of dat nu een finaleplaats zou opleveren of niet. Maar, het is wat het is."

De Buck trad aan met een brace om zijn rechterpols, die hij vorige maand brak op de X-Games. "Vanochtend (tijdens de training) ben ik er even op gevallen, het doet wel pijn", legde hij uit. "Maar dat is zeker geen uitvlucht. Snowboarden gebeurt met je benen en niet met je polsen."

Big air

De Buck heeft nu anderhalve week de tijd om de batterijen op te laden voor de big air. Hij belooft er "120 procent" voor te gaan. "Het wordt alles of niets."