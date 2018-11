De Bruyne "zeker een maand out"

Rode Duivel Kevin De Bruyne is minstens een maand out. Dat schrijven verschillende Britse media en is ook door zijn entourage bevestigd aan VTM NIEUWS. De Bruyne ondergaat vandaag medische testen.

De speler van Manchester City blesseerde zich gisteren tijdens de wedstrijd tegen Fulham. Hij kreeg tijdens het vallen het volle gewicht van zijn tegenspeler op zijn knie. De Bruyne verliet in de 86e minuut het veld. De Rode Duivel is nog maar net hersteld van een zware knieblessure.