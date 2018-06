De Bruyne is voorbeeld voor Tielemans

Youri Tielemans (21) is de jongste speler in de WK-selectie van de Rode Duivels. "Kevin De Bruyne is een voorbeeld voor mij", zo zei hij op een persconferentie in het Russische Dedovsk.

Tielemans toont in Rusland heel wat trainingsvreugde. "Ik probeer op elke training te genieten", zei de middenvelder van AS Monaco. "Ik werk graag en hard op training. De ambiance is goed. Ik ben blij om erbij te zijn. En als de coach me nodig heeft, sta ik klaar. Het WK is het grootste evenement voor een voetballer. Maar eens je er bent, moet je gefocust zijn en klaar staan om te spelen."

Een basisplaats lijkt op het WK veraf voor Tielemans. "We zijn met 23. Er is een basisteam, het is aan de anderen om het verschil te maken wanneer je mag invallen."

Kevin als voorbeeld

Het goudhaantje kijkt op naar spelers als Kevin De Bruyne. "Kevin is een voorbeeld. Hij heeft veel spelinzicht, behoudt de kalmte en speelt juist in. In de toekomst hoop ik zijn plaats te kunnen innemen. Al heb ik wel een andere manier van spelen dan Kevin. Ik hoop nu nog zoveel mogelijk te leren. Enkele andere Rode Duivels spelen al enkele jaren meer op hoog niveau. Ik heb enkele doelstellingen, en ik zal die wel bereiken."