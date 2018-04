De Bruyne en Vertonghen in team van het jaar

Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen zijn verkozen in het Team van het Jaar van de Engelse PFA (Professional Footballers' Association). De Bruyne maakt ook nog kans om de Speler van het Jaar te worden in Engeland.

Met indrukwekkende cijfers heeft De Bruyne zijn plek in de ploeg zeker verdiend. Dit seizoen zorgde hij al voor elf doelpunten en twintig assists. Zijn team Manchester City is de grote leverancier in het Team van het Jaar met vijf spelers. Ook Jan Vertonghen, verdediger van Tottenham, behoort dit seizoen tot de beste elf spelers van Engeland. Een eer die hem ook in 2013 overkwam.

Het volledige team van het jaar gekozen door PFA:

David De Gea (Manchester United),

Kyle Walker (Manchester City),

Nicolas Otamendi (Manchester City),

Jan Vertonghen (Tottenham),

Marcos Alonso (Chelsea),

David Silva (Manchester City),

Kevin De Bruyne (Manchester City),

Christian Eriksen (Tottenham),

Harry Kane (Tottenham),

Mohamed Salah (Liverpool),

Sergio Agüero (Manchester City)