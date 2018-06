De Bruyne: "0-0 is niet slecht"

“Uiteindelijk speel je niet tegen een slechte ploeg, dus is 0-0 niet slecht”, vertelt Kevin De Bruyne meteen na afloop van de wedstrijd tegen Portugal. Het hele Koning Boudewijnstadion bleef op zijn honger zitten na een weinig opwindende wedstrijd.

“Het was niet slecht. Natuurlijk kan het altijd beter. We hebben heel hard getraind. Soms hebben we het goed gedaan en op sommige momenten zaten we nog fout. Er is veel organisatie en het is al veel beter”, stelt De Bruyne.

“Wij weten wat er beter moet en we zullen daar over spreken. Daar zijn deze matchen voor en we hebben nu nog twee weken om klaar te zijn. Zowel fysiek, als mentaal. We werken daar naar toe.”

Blessure Kompany

Over de blessure van Kompany blijft het gissen. Kevin De Bruyne kon geen duidelijkheid brengen, maar wilde ook niet dramatiseren.

“Misschien is het gewoon iets kleins. We kunnen er nu nog niet over oordelen. Hopelijk is het niet te erg. De jongens die ingevallen zijn hebben hun job gedaan. Iedereen is klaar. We hebben nogal wedstrijden zonder Vinnie gespeeld. Hij is natuurlijk wereldniveau en hij kan ons altijd helpen maar nu is het afwachten”, aldus De Bruyne.