De Boeck verlengt bij KV Kortrijk

KV Kortrijk en Glen De Boeck zijn zopas tot een overeenkomst gekomen voor onbepaalde duur. De Boeck slaagde er bijna in om zich met KV Kortrijk voor Play-off 1 te plaatsen. Hij loodste zijn team tot in de linkerkolom, maar verloor op de valreep de kwalificatie. Onder De Boeck gingen de Kerels elf wedstrijden onverslagen in het Guldensporenstadion.

"De Boeck zal ook volgend seizoen verder mee bouwen aan de sportieve toekomst van KV Kortrijk", luidde het in een persbericht van de club. "Hij tekende voor onbepaalde duur".