De Bilde: "Wat Martinez zegt, slaat nergens op"

Het nieuws dat Radja Nainggolan niet mag meegaan naar het WK in Rusland, sloeg in als een bom bij het publiek. Ook analist Gilles De Bilde begrijpt de niet-selectie van Nainggolan niet. “Radja is iemand die een meerwaarde is voor de Rode Duivels”, vertelt De Bilde aan VTM NIEUWS.

Volgens bondscoach Roberto Martinez was de beslissing louter een tactische reden. Daar gaat onze huisanalist niet mee akkoord: “Radja speelt al meer dan tien jaar in een competitie waar de focus ligt op het tactische. Je gaat me niet zeggen dat hij tien jaar lang de tactische richtlijnen aan zijn laars heeft gelapt ”, aldus De Bilde. Volgens de ex-spits van Anderlecht is het meer om persoonlijke redenen.

Na de niet-selectie besloot Nainggolan om te stoppen bij de nationale ploeg. Die beslissing maakte hij bekend op zijn Instagram-account. “Het is niet iets dat nog maar pas beslist is in zijn hoofd. Maar de niet-selectie was wel de druppel die de emmer heeft doen overlopen”, verklaart De Bilde.

Wie mee naar WK?

Pas op 4 juni zal de bondscoach de definitieve selectie voor het WK bekendmaken. Momenteel zijn er 28 spelers opgeroepen, daar moeten er nog vijf van wegvallen. Volgens De Bilde zullen er nog veel wijzigingen gebeuren in de verdediging. “Eén doelman moet sowieso afvallen en dan gaat het gaan tussen Sels en Casteels. Dan heb je veel centrale verdedigers waar je je vragen over kunt stellen. Boyata, Kabasele en zelfs Ciman zijn toch jongens die moeten opletten.”

Bekijk hieronder heel de analyse van Gilles De Bilde over Radja en de WK-selectie: