Davis Cup in stierenarena

Het Davis Cup-duel in de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland zal uitgevochten worden in de stierenarena van Valencia. Dat maakte de Spaanse tennisbond RFET vandaag in Madrid bekend. De internationale tennisassociatie ITF moet het voorstel wel nog goedkeuren, maar dat lijkt enkel nog een formaliteit.

Of het tijdens die kwartfinale, die gespeeld wordt van 6 tot 8 april, tot een duel tussen Rafael Nadal en Alexander Sverev zal komen, is nog onduidelijk. Sverev had na zijn overwinning in Brisbane al aangegeven dat het Duitse team op hem kon rekenen, maar Nadal had een pauze nodig en moest passen voor de eerste ronde tegen Groot-Brittannië.

Bijzondere sfeer

“In de Davis Cup aantreden en de Duitse kleuren vertegenwoordigen, is altijd bijzonder, ongeacht wie aan de andere kant van het net staat", zegt de Duitse teamkapitein Michaël Kohlman. “Een omgeving zoals de stierenarena in Valencia zal sowieso voor een bijzondere sfeer zorgen."