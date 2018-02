David Walsh dag voor Armstrong naar België

Eén dag voor de controversiële komst van Lance Armstrong naar België zal dopingjager David Walsh een lezing geven aan de Universiteit Gent. Walsh is de journalist die Armstrong aan de galg schreef en zal het hebben over het dopingverleden van Armstrong, maar ook over dopingbestrijding in het huidige peloton.

Een maand geleden maakte Flanders Classic & grote baas Wouter Vandenhaute bekend dat Lance Armstrong aanwezig zal zijn tijdens de Ronde van Vlaanderen. Armstrong zal ook een toespraak geven voor Flanders Business Academy, een groep van sportieve zakenmensen. Nu haalt de vereniging voor Sport-en keuringsartsen, de dopinglijn en de Universiteit Gent dus Armstrong’s grootste tegenstander naar Vlaanderen.

De organisatoren vinden “de Armstrong-show een misplaatst eerherstel voor ’s werelds beruchtste sportfraudeur en een slecht signaal vanwege de Tour of Flanders-directie, die de levenslang geschorste Armstrong een al te riant forum biedt en hem nog altijd een groot kampioen noemt. De lezing van David Walsh is een buitenkans om een van de invloedrijkste stemmen in het dopingdebat live aan het werk te zien en vragen te stellen.”

Wie is Walsh?

David Walsh is de eerste journalist die Lance Armstrong durfde aanvallen in verband met doping. Hij schreef er tussen 2004 - toen Armstrong z'n zesde Ronde van Frankrijk won - en 2013 drie boeken over. Armstrong werd in 2012 levenslang geschorst door de UCI en bekende in 2013 z'n volledige dopingverleden aan Oprah Winfrey.

De lezing van David Walsh gaat door op donderdag 29 maart in Gent. Een ticket kost 29,5 euro. Ter vergelijking, een kaartje voor de toespraak van Armstrong kost 295 euro.