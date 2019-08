David Goffin tweede op toernooi in Cincinnati

David Goffin (ATP 19) is er niet in geslaagd het het Masters 1.000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati te winnen. De Luikenaar verloor zondag in de finale van de Rus Daniil Medvedev (ATP 8). Die kroonde zich tot eindwinnaar van het Western & Southern Open (hard/6.056.280 dollar). Medvedev haalde het tegen Goffin in twee sets. Het werd 7-6 (7/3) en 6-4 na 1 uur en 39 minuten.

In de openingsmanche kwam Goffin na een vroege break 4-1 achter. Maar hij knokte terug en sleepte een tiebreak uit de brand. Daarin kostte een dubbele fout bij 6-3 Goffin de set. De tweede set begon voor Goffin meteen met opslagverlies. Die achterstand haalde hij daarna niet meer op. Medvedev kreeg bij 5-4 op eigen opslag een eerste matchbal. Die verzilverde hij meteen. Het was het derde onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 23-jarige Medvedev. Ook de twee vorige ontmoetingen vonden dit jaar plaats. Op Wimbledon won Goffin na vijf sets, op de Australian Open was Medvedev in drie sets de sterkste.

Daniil Medvedev volgt op de erelijst in Cincinnati Novak Djokovic op. De Servische numer 1 van de wereld verloor zaterdag in zijn halve finale (verrassend) van de Rus.

Goffin speelde zondag zijn dertiende finale op de ATP Tour, zijn allereerste op een Masters 1.000 (het niveau net onder de grandslams). Belgiës beste tennisser mikte op een vijfde titel na Tokio 2017, Shenzhen 2017, Metz 2014 en Kitzbühel 2014. Dit jaar bereikte Goffin al de finale op het grastoernooi in het Duitse Halle. Hij verloor er van Roger Federer.

Daniil Medvedev stond voor de tiende keer in een finale en behaalde zijn vijfde titel, de eerste op een Masters 1.000. Eerder deze maand was de Rus verliezend finalist op het Washington Open (tegen Kyrgios) en het Masters 1.000 in Montreal (tegen Nadal). Medvedev mocht in februari wel vieren op het toernooi in het Bulgaarse Sofia. Vorig jaar pakte hij titels in Sydney, Winston-Salem en Tokio.