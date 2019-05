David Goffin stoot vlot door naar tweede ronde Roland Garros

Davin Goffin heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het Grand Slam tornooi Roland Garros. Hij versloeg de Litouwer Ricardas Berankis in drie sets: 6-0, 6-2 en 6-2.

Op papier was de tegenstander van Goffin geen probleem, de Waal stond 40 plaatsen hoger gerangschikt op de wereldranglijst. En dat toont hij ook. In de eerste set gunde hij Berankis geen spelletje. Een droge 6-0 was het verdict na set 1.

Goffin stoomt door

In de tweede set gaat Goffin gewoon door. Hij kan drie keer door de opslag van Berankis breken. De Litouwer kan in tegenstelling tot de eerste nu wel 2 spelletjes winnen. 6-2.

En zo gaat het ook de derde set. Berankis komt op geen enkel moment écht in z'n spel en zo eindigt ook de derde set op 6-2. Goffin gaat zo dus probleemloos door naar de tweede ronde in Parijs.