David Goffin sneuvelt in halve finales van tennistornooi Estoril

David Goffin heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finales van het ATP-tennistornooi van Estoril, in Portugal. Onze landgenoot ging in drie sets onderuit tegen de de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4.

Goffin speelde nochtans geen onaardige wedstrijd en bood goed weerwerk tegen de sterke Griek, de nummer tien van de wereld. Goffin won verdiend de eerste set met 3-6.

Maar in de tweede set liet hij het vooral na om z'n eigen opslagspelletjes te winnen. Tsitsipas kon vier keer breken, Goffin kon dat drie keer. Uiteindelijk verloor hij de tweede set met 6-4.

In set drie kreeg Goffin opnieuw drie kansen om door de opslag van Tsitsipas te gaan, maar hij kon het geen enkele keer afmaken. Tot 4-4 was Goffin de evenknie maar daarna bleek de Griek toch net dat tikkeltje frisser en hij won de derde set, opnieuw met 6-4. Einde verhaal zo voor onze landgenoot in Portugal. Eerder had Goffin ook al moeten knokken om in de halve finales te geraken. In z'n kwartfinale klopte hij pas na anderhalf uur de Tunesiër Jaziri.