Dan toch geen Valverde in de Ronde

Het Spaanse wielerteam Movistar heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Vlaanderen komende zondag. In die selectie ontbreken beide kopmannen Alejandro Valverde en Daniele Bennati.

De 37-jarige Valverde twijfelde eerst nog over zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen, maar uiteindelijk staat hij toch niet op de startlijst van zijn team Movistar. Valverde kleurde woensdag mee Dwars door Vlaanderen door af en toe aan te vallen. De huidige leider in de WorldTour-ranking kwam naar Vlaanderen om de kasseienrit in de Ronde van Frankrijk dit jaar voor te bereiden, maar hij keert nu terug naar eigen land.

Movistar kan ook niet rekenen op hun andere kopman Daniele Bennati. De Italiaan heeft een breuk opgelopen in zijn linkervoet na een val in Gent-Wevelgem en is out voor zowel de Ronde als voor Parijs-Roubaix.