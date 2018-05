Daarom voetbalt Radja met gaten in kousen

Het was je misschien al opgevallen: Radja Nainggolan speelt met grote gaten in zijn kousen, en dat is met een reden. "Zijn sokken kunnen de omvang van zijn kuiten niet aan", zegt logistiek manager van de Rode Duivels Jurgen Van Der Mijnsbrugge in 'Missie Moskou', de podcast van VTM NIEUWS over het WK voetbal in Rusland.

Die gaten die trekt Radja zelf in zijn sokken voor hij het veld opgaat, maar dat gaat niet altijd zomaar. “H is al een probleem geweest”, zegt teammanager Piet Erauw aan. “Dan zei de ref: 'Sorry jongen, maar dat mag niet!'".

'Missie Moskou' is intussen al aan zijn derde aflevering toe. VTM NIEUWS-journalisten Maarten Breckx en Michiel Ameloot ontvangen daarvoor elke week twee mensen uit de entourage van de Duivels.