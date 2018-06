Daarom verliezen de Duivels beter tegen Engeland

Moeten de Rode Duivels donderdag winnen tegen Engeland of is het - raar maar waar - beter dat ze verliezen en ze dus tweede eindigen in de groepsfase? "Op dit moment lijkt het beter om tweede te eindigen in hun groep", legt VTM NIEUWS-journalist Michiel Ameloot, die het allemaal volgt vanuit Rusland, uit.

Donderdag nemen de Rode Duivels het in het wereldkampioenschap voetbal in Rusland op tegen Engeland. En daar hangt veel van af: als ze winnen tegen Engeland worden ze eerste in de groep. Dan moeten ze de verre verplaatsing van Moskou naar Rostov-On-Don afleggen, hebben ze een dag minder rust én spelen ze - tenzij er grote veranderingen zijn - waarschijnlijk niet tegen Brazilië in de kwartfinale.

Rust

Stel dat ze tweedes worden, blijven ze bovendien in Moskou en spelen ze pas dinsdag. "Dan hebben ze zelfs een dagje extra rust voor hun achtste finale", zegt Michiel Ameloot. De bondscoach heeft alvast aangekondigd dat hij heel wat van zijn certitudes sowieso zal laten rusten.

Inhouden

"Maar wat zeg je dan tegen die wisselspelers die zich dan ook eens kunnen tonen aan de rest van de wereld?", vraagt Ameloot zich af. "'Hou je in, je hoeft je best niet te doen, jongens'? Dat lijkt me toch moeilijk." De beslissing over hoe ze zullen spelen, moet dus nog genomen worden. "Ik vang signalen uit het kamp van de Rode Duivels dat men het de komende dagen zal bespreken."

Laatste moment beslissen

"Niet onbelangrijk: de potentiële tegenstanders van de Rode Duivels in die achtste finale spelen donderdag voordat de Duivels tegen Engeland spelen", legt Ameloot nog uit. "Ze kunnen dus wachten tot het laatste moment om te beslissen wat ze zullen doen."

Engeland

Maar ook de Engelsen moeten natuurlijk gelijkaardige beslissingen maken. "Ook daar werd er langs het veld hevig gediscussieerd bij de Britse pers over wat hun nationale ploeg dan wel moet doen."