D-day voor Duivels: Straks tegen Brazilië

De Rode Duivels hebben vanavond (20.00 u Belgische tijd) in de Kazan Arena een afspraak met de geschiedenis. In de kwartfinales spelen ze dan tegen toernooifavoriet Brazilië. Het wordt de match van de waarheid, waaruit zal blijken of de troepen van Roberto Martinez voldoende gewapend zijn om ook tegen een absoluut topland te presteren.

In de achtste finale tegen Japan dwongen de Rode Duivels in de slotseconden een 3-2 mirakelzege af, nadat ze met een 0-2 achterstand vanuit een schijnbaar verloren positie hadden teruggevochten. Het heeft het vertrouwen in de selectie nog maar eens een boost gegeven. De gouden generatie beseft dat het nu of nooit is, ook al is de tegenstander een vijfvoudige wereldkampioen en kondigt de wedstrijd zich als bijzonder lastig aan. "We moeten onszelf zijn", vatte bondscoach Roberto Martinez het donderdag samen.

Brazilië en België staan in Kazan nog maar voor de vijfde keer tegenover mekaar. De laatste confrontatie staat ongetwijfeld nog in eenieders geheugen gegrift. In de achtste finale van het WK in 2002 namen beide landen het in het Japanse Kobe tegen mekaar op. De waardeverhoudingen lagen toen helemaal anders, maar toch leken de Rode Duivels onverwacht op voorsprong te klimmen na een doelpunt van Marc Wilmots. De Jamaicaanse scheidsrechter Peter Prendergast had echter ten onrechte een fout gezien en keurde het doelpunt af. De Duivels kwamen de klap niet meer te boven en Rivaldo en Ronaldo zorgden uiteindelijk voor een 2-0 zege voor de Seleçao, die ook de wereldtitel zou veroveren. Het zou de laatste worden voor de voetbalgekke Brazilianen, voor op zijn minst zestien jaar.

De winnaar van het duel tussen Brazilië en België neemt het volgende week dinsdag (om 20u) in Sint-Petersburg op tegen de winnaar van Uruguay-Frankrijk.