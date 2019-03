Cynthia Bolingo plaatst zich voor halve finales met Belgisch record

Cynthia Bolingo heeft zich op het EK indooratletiek geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. In een nieuw Belgisch record werd ze in Glasgow tweede in haar reeks. Haar tijd van 52.60 was de derde snelste van alle atletes.

Bolingo werd in de laatste reeks tweede na de Nederlandse Lisanne de Witte (52.56). In de voorgaande reeksen was enkel de Zwitserse Léa Sprunger (52.46) nog sneller.

Derde tijd

Ondanks dat Bolingo de derde tijd liep, beseft de atlete dat de weg naar de finale nog lastig wordt. De halve finale staat vanavond al op het programma.

"Het wordt voor mij de eerste maal dat ik twee keer de 400 meter zal lopen in minder dan 24 uur. Maar de andere vrouwen hebben de reeksen ook in de benen, dat mag dus geen excuus vormen. Ik zal me helemaal geven", aldus Bolingo.

1 tiende

Bolingo verbeterde minder dan twee weken geleden al het 25 jaar oude Belgisch record op de 400 meter.

In Glasgow loopt ze nu nog 1 tiende sneller. ""Geconcentreerd blijven en het goede ritme aanhouden. Dat is gelukt. Ik heb me niet te veel bezig gehouden met rekenen, omdat ik zeker bij de twee eerste wilde eindigen."

Halve finale

Bolingo gaat vanavond van start in de derde reeks. Daar zal ze het opnemen tegen maar liefst drie vrouwen die dit seizoen al sneller dan onze landgenote liepen.

"Ik zal heel sterk moeten zijn om door te stoten naar de finale, maar zal alles geven", besluit Bolingo.