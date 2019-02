Cynthia Bolingo loopt 25 jaar oude Belgische record van de tabellen

Cynthia Bolingo heeft op het BK atletiek indoor in Gent een nieuw Belgisch record op de 400 meter gelopen. In een tijd van 52.70 behaalde ze de Belgische titel. Bolingo doet een halve seconde beter dan het vorige Belgische record.

Voor Bolingo kwam het nieuwe record als een verrassing. Haar vorige besttijd stond namelijk op 54.11, en daar duikt ze nu serieus onder.

25 jaar oud

Het vorige Belgische record stond op naam van Régine Berg. Zij liep in 1984 een tijd van 53.13.

"Ik wist dat ik hier met goede benen aan de start stond. Vorige week had ik last van griep, waardoor ik de IFAM indoor meeting in Gent liet schieten. We hebben dan maar getraind in functie van dit BK", reageerde Bolingo.

EK-limiet

Bolingo plaatst zich met haar nieuwe record ook meteen voor het EK in Glasgow. De limiet hiervoor bedroeg 52.84.

De 26-jarige Brusselse wilde absoluut naar het EK. "De EK-kwalificatie was een doel. Ik ben zondag pijlsnel van start gegaan, om te tonen dat ik op het niveau ben van de andere meisjes in de estafetteploeg."

Tweede Belgische indoorrecord

Dat Bolingo dan ook het 25 jaar oude record verbrak, was mooi meegenomen. "Ik heb veel progressie gemaakt, maar het Belgisch record was zeker geen doel. Het is wel een aangename verrassing."

De 52.70 is het tweede Belgische indoorrecord dat op naam komt van Bolingo. In 2013 vestigde ze eerder al een record op de 300 meter (37.69).