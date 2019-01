Cristiano Ronaldo zorgt voor ophef met ongelukkige tweet

Terwijl de voetbalwereld de adem inhoudt voor Emiliano Sala, heeft Cristiano Ronaldo uitgepakt met een wel érg ongelukkige tweet.

Cristiano Ronaldo moest gisteren voor de rechter in Madrid verschijnen om zich te verantwoorden voor belastingfraude. De Portugees had gehoopt via een videoconferentie zijn straf te kunnen aanhoren, maar de rechter dwong hem naar Madrid te komen. ’s Avonds zette hij terug koers richting Turijn en postte hij bovenstaande tweet vanuit zijn privéjet. En daarvoor kreeg hij al gauw heel wat kritiek. “Niet de dag voor zo’n tweet. Écht niet”, klonk het onder meer bij de Engelse voetballegende Gary Lineker. En hij was lang niet de enige die die mening toebedeeld was.

Sala zat in een klein vliegtuig dat maandagavond in de buurt van de Franse kust - 22 kilometer ten noorden van het Britse eiland Guernsey - van de radar verdween. Er wordt gevreesd dat het vliegtuig boven de Noordzee is neergestort. Een zoekactie van helikopters leverde voorlopig niets op. Straks gaat de actie verder.