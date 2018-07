Cristiano Ronaldo naar Juventus

De Portugese voetballer Cristiano Ronaldo heeft een transfer beet. Hij verruilt Real Madrid voor Juventus Turijn. Met de transfer zou een bedrag van 105 miljoen gemoeid zijn.

Cristiano Ronaldo zal in het nieuwe voetbalseizoen in de Serie A te bewonderen zijn. De 33-jarige Portugese sterspeler verruilt Real Madrid voor Juventus. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar tekent waarschijnlijk een contract voor vier jaar bij de Italiaanse kampioen.

Met de spectaculaire transfer, waarvan al enige tijd sprake was, is naar verluidt een afkoopsom gemoeid van 105 miljoen euro.

Meer verdienen

Juventus is de vierde club voor Ronaldo. Hij speelde eerder voor Sporting Portugal (2002-2003) en Manchester United (2003-2009). Bij Real Madrid had hij nog een contract tot medio 2021.

Ronaldo wilde echter meer gaan verdienen. Het zat hem dwars dat andere topvoetballers als Lionel Messi (Barcelona) en Neymar (Paris Saint-Germain) aanzienlijk meer zouden verdienen. Volgens onbevestigde berichten heeft Ronaldo bij Juventus een jaarsalaris van een slordige 30 miljoen euro bedongen.

"Altijd zijn thuis"

In een statement op de website van Real Madrid bevestigt de club de transfer. “De club wil zijn dank uiten aan een speler die bewezen heeft de beste ter wereld te zijn en die voor enkele markante momenten in de geschiedenis van onze club heeft gezorgd”, staat er. “Cristiano Ronaldo is steeds een voorbeeld geweest van overlevering, werklust, verantwoordelijkheid, talent en uitmuntendheid.”

Ronaldo scoorde 451 keer voor de Koninklijke, behaalde zestien titels met de club waaronder vier keer de Europacup. Hij won vier keer de Gouden Bal en drie keer de Bota de Oro, de Spaanse Gouden Schoen.

“Voor Real Madrid zal Cristiano Ronaldo altijd een van zijn grote symbolen zijn en een referentie voor de volgende generaties. Real Madrid zal altijd zijn thuis blijven", besluit de club.