Cricketteam Australië saboteert bal

Enkele leden van het Australische nationale cricketteam, hebben met schuurpapier, plakband, grind en zand de cricketbal gemanipuleerd. Dat blijkt uit beelden die gemaakt werden tijdens een testmatch tegen Zuid-Afrika en werd door kapitein Steve Smith bevestigd. De betrokken spelers werden onmiddellijk geschorst. Het hele land, inclusief de Australische eerste minister, reageert geschokt op de onthulling.

De kapitein van het Australische cricketteam, een job met heel wat aanzien in Australië, bekende dit weekend dat er tijdens de wedstrijd tegen Zuid-Afrika met de cricketbal geknoeid werd. Dat gebeurde door Smith zelf, samen met vicekapitein David Warner en opener Cameron Bancroft.

De bal werd met schuurpapier, plakband, grind en zand grover gemaakt, waardoor hij minder voorspelbaar beweegt en waardoor de batsman hem moeilijker kan raken.

Verstomming en verlegenheid

De onthulling bracht het nationale team in verlegenheid. De supporters, de sponsors en de hele cricketgemeenschap waren met verstomming geslagen. Zelfs de Australische eerste minister Malcolm Turnbull uitte zijn verontwaardiging. "Dit is choquerend. Onze cricketspelers zijn rolmodellen en cricket staat voor fair play”, zegt Turnbull.

Het schandaal zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor het team en de spelers. Sabotage toegeven zou in elke sport opmerkelijk zijn, maar in het cricket is het ronduit schokkerend. 'De geest van het cricket' wordt op alle niveaus regelmatig aangehaald. Op de koop toe was Australië de verliezer tijdens de gesaboteerde wedstrijd tegen Zuid-Afrika.

Geschorst

De nationale cricketbond nam Smith zijn kapiteinsband af, een ongeziene gebeurtenis in de nationale cricketgeschiedenis. Ook werden de drie spelers van hun leidersfunctie ontdaan en zijn ze voorlopig geschorst. De Australische bond stuurde onmiddellijk een onderzoeksteam naar Zuid-Afrika om de zaak tot op de bodem uit te spitten.