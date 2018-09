Courtois uitgeroepen tot beste keeper ter wereld

Thibaut Courtois is vandaag in Londen op de uitreiking van The Best FIFA Football Awards verkozen tot beste doelman van het afgelopen seizoen.

Courtois, die deze zomer Chelsea verliet voor Real Madrid, nam het op tegen de Franse wereldkampioen Hugo Lloris (Tottenham) en de Deen Kasper Schmeichel (Leicester). De 26-jarige Limburger hield het afgelopen seizoen met Chelsea vijftien keer de nul in de Premier League en was op het WK een van de Belgische uitblinkers. Courtois en co verlieten Rusland met een historische bronzen medaille en de Belg werd beste WK-doelman.

De Rode Duivel volgt op de erelijst Gianluigi Buffon op, die afgelopen zomer Juventus ruilde voor Paris Saint-Germain. Courtois eindigde vorig jaar als vierde.

Een panel van specialisten koos de winnaar. Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018. Opvallend: Peter Schmeichel, vader van Kasper, behoorde tot het panel.