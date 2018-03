Courtois geraakt niet fit en haakt af

Thibaut Courtois heeft afgehaakt bij de Rode Duivels. De doelman is onvoldoende hersteld van een hamstringblessure en geraakt niet fit voor de oefenmatch tegen Saoedi-Arabië. Simon Mignolet staat daardoor zo goed als zeker in doel dinsdag.

@thibautcourtois has not recovered from his hamstring injury and left the group. R. Martínez will decide later on who will replace him in the goal @saudiFF. Get well soon, Thibaut ! #BELKSA #REDTOGETHERpic.twitter.com/xAt9f1soPw