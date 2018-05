Courtois deed keeperstrainer blijven

In de vierde aflevering van de podcast ‘Missie Moskou’ van VTM NIEUWS-journalisten Maarten Breckx en Michiel Ameloot zijn keeperstrainer Erwin Lemmens en videoanalist Mousa El Habchi te gast. Zij werken allebei nauw samen met bondscoach Roberto Martínez.

Het gaat onder andere over de hardwerkende keepers, crashende drones en de favoriete muziek van Lukaku en co.

“Courtois en Mignolet overtuigden me om te blijven”

Toen Lemmens met de komst van Martínez twijfelde of hij wel bij de nationale ploeg zou blijven werken, overtuigden Thibaut Courtois en Simon Mignolet hem om te blijven: “Als die jongens dat vragen, kan je er moeilijk mee stoppen”, zegt Lemmens.

(Lees verder onder de video)

“Rode Duivels hebben muziek nodig voor elke wedstrijd”

El Habchi is niet enkel videoanalist, maar ook huis-dj bij de Rode Duivels. Hij stond als Disco Dasco al op Tomorrowland, maar dit jaar zal hij plaatjes draaien in Rusland. “Muziek is heel belangrijk voor een voetballer. Er zit een bepaald gevoel in waardoor ze zich sterker gaan voelen voor een wedstrijd”, aldus El Habchi.

(Lees verder onder de video)

Daarom vliegt er een drone boven de voetbaltrainingen

Sinds kort vliegt er tijdens de training een drone boven de hoofden van de Rode Duivels. Die wordt bestuurd door El Habchi: “Martínez wil de trainingen graag van bovenuit zien om zo tactisch te kunnen bijsturen.”

(Lees verder onder de video)

Abonneer je op de ‘Missie Moskou’ podcast via iTunes of Soundcloud. De volledige aflevering kan je hier bekijken.