Courtois is beste doelman van het WK

Thibaut Courtois is verkozen tot Doelman van het WK. Dat maakte de FIFA zonet bekend. Onze doelman hield ons land meermaals recht met prachtige saves, en daar denkt de toernooileiding ook zo over.

Ook de Franse doelman Hugo Lloris was volgens experts nog in de running om die erkenning te krijgen, maar hij ging in de finale tegen Kroatië nog zwaar in de fout.

Daarna was het uitkijken naar de bekroning van 'Beste Speler' van het toernooi. Velen vonden dat Eden Hazard die prijs moest krijgen, maar onze landgenoot moet tevreden nemen met de tweede plaats. FIFA gaf de Kroaat Luka Modric de 'Golden Ball'. De tengere middenvelder loodste zijn team voor het eerst in haar geschiedenis naar de finale van het WK.