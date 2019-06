Coucke zelf bedot door 'Jean-Pierre Vanoverschelde'

Marc Coucke die iedereen te slim af wou zijn, blijkt nu zelf om de tuin geleid. Alles heeft te maken met de transfer van Vincent Kompany. Coucke onthulde op Q-music dat dat gebeurde onder de schuilnaam Jean-Pierre Vanoverschelde. Maar daarna dook de échte Vanoverschelde op in de media, die z'n beklag maakte. Wat blijkt nu: die man wordt gespeeld door een acteur, in een stunt waarmee een reclameburo zichzelf aanprijst bij Anderlecht.

In een filmpje van drie minuten leggen de makers uit hoe ze te werk zijn gegaan om Marc Coucke in de luren te leggen. De bedenkers zijn deze twee jongens van productiehuis Geronimo uit Antwerpen. De aandacht van Coucke trekken en een afspraak versieren, dat was de bedoeling, en de transfer van Vincent Kompany naar Anderlecht was de ideale gelegenheid.

Ze brachten Jean-Pierre Van Overschelde tot leven, huurden een acteur in en creerden een geloofwaardig profiel.

Drie weken hebben ze eraan gewerkt, en iedereen trapte erin, ook Kompany en Coucke bij de persvoorstelling bij Anderlecht.