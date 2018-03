Coucke nu officieel voorzitter RSCA

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft de overname van Anderlecht door Marc Coucke goedgekeurd. Coucke maakte het nieuws zelf bekend via Twitter en reageert enthousiast: “Team, fans, samen naar mooie tijden!”

Op 20 december raakte bekend dat Marc Coucke de nieuwe eigenaar zou worden van Anderlecht. De Oost-Vlaming nam de club over van de familie Vanden Stock voor een slordige tachtig miljoen euro. Coucke was op dat moment nog voorzitter van KV Oostende en moest zo afscheid nemen van zijn 'weireldploegsje'. Dat verkocht hij aan Peter Callant. Coucke blijft wel aandeelhouder bij KVO, weliswaar zonder stemrecht.

Eind februari gaf Roger Vanden Stock de fakkel door aan Marc Coucke, maar die mocht zich nog niet officieel voorzitter van Anderlecht noemen. Tot nu dus. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) keurde de overname goed en zo is Coucke nu officieel voorzitter van paars-wit. Zaterdag zit hij voor het eerst als nieuwe voorzitter van Anderlecht in de tribune voor de play-off 1-wedstrijd tegen AA Gent.

Clearance mededinging ontvangen, RSCA here we come, team en fans, samen naar mooie tijden!



Autorisation concurrence reçu, team et supporters de l’RSCA, vivons de beaux temps ensemble!#Anderlecht