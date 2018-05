Coucke: “Grootste club in België, subtop in Europa"

“Met een geweldig team hebben we de laatste twee maanden goed werk geleverd.”Met deze woorden opent Anderlechtvoorzitter Marc Coucke zijn ‘State of the union’ over de toekomst van de ploeg. Nieuwe transfers, meer beleving voor de supporters en een nieuw beleidsplan komen aan bod.

“We waren de minst efficiënte ploeg in play-off 1.” Coucke weet waar het probleem ligt en daarmee maakt hij al volop werk van het volgende seizoen. Azic (Rode Ster Belgrado), Milic en Musona (beiden van KV Oostende) worden aangetrokken. De aankoopoptie van Saief (gehuurd van AA Gent) werd gelicht.

Welcome to RSCA, Antonio Milic, Knowledge Musona & Luka Adzic! Ontdek hun eerste interview als #Sportingboys op de Official-app!



Bienvenue au #RSCA, Antonio Milic, Knowledge Musona & Luka Adzic! Découvrez leurs premières réactions sur l’app RSCA officielle! pic.twitter.com/teFubcIsKo — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 23 mei 2018

Met een oefenwedstrijd op RWDM wil Anderlecht een statement maken dat het de andere Brusselse voetbalclubs als bondgenoten ziet. Coucke wil na Nieuwjaar op drie fronten strijden: “Dat betekent een ruime kern met een mix van jeugd en ervaring.”

Damesploeg

“We zaten met een mol”, benadrukt Coucke over de damesploeg. “De vrouwenploeg blijft bestaan en we onderzoeken hoe we er meer kunnen uithalen.” De voorzitter wil in samenwerking met Proximus meer aandacht schenken aan het vrouwenvoetbal.

Financiële plan

Anderlecht leed het afgelopen seizoen een operationeel verlies leed van tien miljoen euro. Door de transfers werd dat verlies uiteindelijk een positieve balans. “Voor volgend seizoen qua financiën zijn we uitgegaan van Europa League en daar moeten we break-even draaien”, benadrukt de voorzitter.

Supportersbeleving

Coucke wil enkele zaken drastisch veranderen. Daarom wil de voorzitter meer inkomsten kunnen genereren, onder meer door meer beleving aan te bieden bij de fans. “Er komen duizend extra plaatsen in de sfeervakken, een fanzone met wifi en foodtrucks en telkens voor elke wedstrijd een passage van de spelersbus”, aldus Coucke. Tenslotte werd een E-ticketingsysteem opgericht: “We hebben veel fans van buiten Brussel, voor hen is dit nodig.” Die extra beleving wil Coucke doortrekken naar de VIP’s