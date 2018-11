Copiloot komt om het leven bij zwaar ongeval in Condroz Rally

Vanmiddag is tijdens de zesde klassementsrit van de dag de Skoda Fabia R5 van Steve Matterne en corijder Rik Vanlessen van de baan gegaan en tegen een paal gebotst. Corijder Rik Vanlessen liet daarbij het leven. De klassementsrit werd onmiddellijk stopgezet. De wedstrijdleiding besliste de wedstrijd verder te zetten.

Omstreeks 15.00 uur werd de Condroz rally opgeschrikt door een zwaar ongeval. De wedstrijdleiding stuurde enige tijd later een persbericht de wereld in. "Het team van de Skoda Fabia R5 met startnummer 7 is tijdens de zesde klassementsrit (Ben Ahin) van de baan gegaan. Ondanks de snelle interventie van de hulpdiensten is corijder Rik Van Lessen ter plaatse overleden. Steve Matterne is met een rugletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. Wij bieden onze deelneming aan bij familie en naasten", aldus het bericht.

Rik Vanlessen was 52 jaar en zaakvoerder van een transportbedrijf. Het is het eerste dodelijke ongeluk in het BK rally sinds de rally van Bocholt in 2012.

Ondanks het dodelijke ongeval besliste de wedstrijdleiding de rally verder te zetten. "De organisatie heeft inderdaad beslist de wedstrijd te laten doorgaan", aldus Benoit Galand, persmanager van de Condroz Rally. "Volgens onze informatie zou team BMA, het team waarvan Steve Matterne en Rik Vanlessen deel uitmaken, zich terugtrekken uit de wedstrijd. Cédric Cherain en Melissa De Backere waren als eerste ter plaatse. Zij waren in shock en zijn meteen naar het rallycentrum in Hoei teruggekeerd."

