Copa zet punt achter zijn carrière

Barry Boubacar Copa stopt definitief als doelman, dat laat hij weten via de website van OH Leuven. De 39-jarige Ivoriaan was er aan de slag als tweede keeper en keeperstrainer.

Zijn laatste profwedstrijd dateert al van 12 maart 2017. Hij speelde met Lokeren 0-0 gelijk tegen Charleroi.

Het Waasland

Copa is vooral bekend van zijn tijd in het Waasland. Zowel bij SK Beveren als bij Sporting Lokeren was hij een van de publieksliefhebbers.

Bij SK Beveren stond hij 118 keer tussen de palen van 2003 tot 2007. Nadien transfereerde hij naar Lokeren, waar hij 271 keer het doel verdedigde.

Functie als keeperstrainer

In 2017 nam hij afscheid van het Waasland en trok hij naar 1B. Bij OH Leuven was hij niet alleen invallersdoelman, maar ook keeperstrainer. De Ivoriaan wil zich nu vooral toeleggen op die laatste functie.

Copa was ook een vaste waarde bij het Ivoriaanse nationale team. Zo was hij erbij op de WK’s van 2006, 2010 en 2014. Hij verzamelde in totaal 86 caps.