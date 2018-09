Contractbreuk Van Aert voor rechtbank uitgevochten

De laatste kans op een snelle scheiding tussen Wout van Aert en Nick Nuyens is weg. De ploeg laat weten dat ze de “ernstige feiten” die de renner aanhaalt om zijn contract te verbreken “niet accepteert”. Beide partijen zien mekaar dus in de rechtbank.

Advocaat Walter Van Steenbrugge ging er dinsdag van uit dat Nick Nuyens en co. de “ernstige feiten” die leidden tot de contractbreuk van Wout van Aert zouden aanvaarden als uitleg, maar persman Ward Callens liet gisteren namens het team weten dat zij “die reden niet accepteren”: “Wat ons betreft zijn er geen ‘ernstige feiten’.”

Het Laatste Nieuws meldt dat Nuyens “niet onder de indruk was” van de argumenten van zijn ex-renner. En dus komt er een zaak voor de arbeidsrechtbank. Die zal moeten beslissen of de feiten die Van Aert aanhaalt ­inderdaad ernstig genoeg zijn om een contract te verbreken. Als dat zo is, zal hij normaal een schadevergoeding krijgen. Zo niet zal hij zelf moeten betalen. In beide gevallen gaat het wellicht om honderdduizenden euro’s.

Onredelijke eisen

Wat de ‘ernstige feiten’ zijn waarnaar Van Steenbrugge verwijst, is niet in detail bekend. Maar gisteren werd ons opnieuw bevestigd dat de ploeg aan haar personeel gevraagd heeft om een verklaring te ondertekenen waaruit moet blijken dat Van Aert onredelijke eisen stelde en dat het onmogelijk was om met hem samen te werken. De ploeg ontkent dat.

Zoals Sven Nys

Van Aert kreeg gisteren ook een beetje goed nieuws. In de namiddag meldde de wielerbond dat hij een licentie krijgt om als onafhankelijk renner te crossen. Een licentie ‘elite individueel’ heet dat. Het systeem is niet eens zo ongebruikelijk: in de laatste jaren van zijn carrière koerste Sven Nys ook met zo’n licentie, toen Landbouwkrediet/Crelan geen volwaardige ploeg meer was.

Met de licentie kan Van Aert ook de komende wereldbekerwedstrijden in Amerika afwerken. De enige voorwaarde van de UCI is dat hij zonder reclame op zijn shirt rijdt — de ­regenboogstrepen mogen uiteraard wel. “Van Aert mag ook een eigen sponsor zoeken, zoals Sven Nys dat destijds gedaan heeft”, zegt algemeen directeur Jos Smets van de wielerbond. “Maar dat moet dan wel eerst in een officieel dossier meegedeeld worden.”

Red Bull?

Zolang dat niet gebeurd is, is Van Aert gebonden aan zijn blanco shirt. Omdat de zaken deze week in een stroomversnelling zijn ­gekomen, heeft de renner op dit moment ­logischerwijze nog geen sponsors. Een mogelijke piste voor de komende maanden is Red Bull.

De producent van energiedranken is nu al een privésponsor van Van Aert en sluit niet uit dat ze na de Amerikaanse trip met de Kempenaar gaat praten. “Maar voor we dat doen, laten we Wout eerst focussen op zijn wedstrijden”, klinkt het. “Het sportieve primeert nu. Dat is al jaren onze manier van werken.”

Ook hangende, en veel urgenter: de fietskwestie. Van Aert kan niet meer met de fiets van zijn ploeg rijden, dat is juridisch onmogelijk. Hij zal de komende maanden zelf een deal moeten maken met een fietsconstructeur. Dat kan gerust opnieuw Stevens zijn, als de fietsfabrikant geen graten ziet in de vete met Veranda’s Willems-Crelan. Daarnaast is er ook al contact met Trek, dat zijn vestigingen niet ver van Waterloo (Iowa) heeft, waar zondag de eerste ­wereldbekerwedstrijd wordt ­gereden.

Van Aert zal in Amerika evenmin beroep kunnen doen op Kristof Cop. Zijn trouwe mecanicien is weliswaar mee afgereisd, maar omdat hij op de loonlijst staat bij Sniper Cycling (de ­officiële vennootschap achter de ploeg van Nuyens) kan/mag hij zijn renner niet meer helpen. Bij de clan-Van Aert maken ze zich sterk dat de wereldkampioen wel een beetje hulp zal krijgen van de andere ploegen en van de neutrale diensten van fietsonderdelenproducent SRAM.