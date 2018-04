Conor McGregor volledig door lint

Kooivechter Conor McGregor is door de politie van New York aangeklaagd voor mishandeling en vernieling. De Ier misdroeg zich bij een persmoment van vechtersbond UFC aan de vooravond van een reeks partijen in de Amerikaanse stad.

De 29-jarige McGregor is geen deelnemer in New York. Hij vocht zijn laatste duel in de UFC in november 2016 en raakt zijn titel kwijt omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter. Dat zint de Ier blijkbaar niet, want hij ging bij de bijeenkomst volledig door het lint. Op beelden is te zien hoe hij een ijzeren hek richting een busje gooit. Daarna zou hij zelfs een steekwagen door het raam van een touringcar hebben gegooid, waarin een aantal vechters zat.

Ruzie

McGregors teamgenoot Artem Lobov komt wel in actie, vandaar zijn aanwezigheid in New York. Zijn woede richt zich waarschijnlijk op de partij tussen Chabib Noermagomedov en Max Holloway, waarin het gaat om de titel die McGregor is afgenomen.

McGregor, die in augustus 2017 in 'The Money Fight' van Floyd Mayweather verloor, heeft zichzelf op het politiebureau van Brooklyn aangegeven. Hij moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden.