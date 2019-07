Tourwinnaar Egan Bernal was een dag na het einde van de Ronde van Frankrijk te zien op het na-Tourcriterium in Aalst. Heel veel Colombiaanse fans zakten af naar Aalst om hun lokale held te zien. Maar Bernal werd in het criterium wel geklopt door supertalent Remco Evenepoel. De 19-jarige Belg kwam als eerste over de meet, gevolgd door Bernal en Laurens De Plus.