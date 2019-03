Colombiaan Lopez pakt eindzege in Ronde van Catalonië

De Colombiaan Miguel Angel Lopez heeft de Ronde van Catalonië gewonnen. De zege in de slotrit ging na een knappe solo naar de Italiaan Davide Formolo. Hij bleef uit de greep van het jagende peloton.

De slotrit in deze wielerronde had nog heel wat spanning in petto. Met een late ontsnapping deed de Brit Adam Yates nog een gooi naar de eindzege, maar uiteindelijk kwam hij net tekort en hield de Colombiaan in de eindstand veertien seconden van zijn voorsprong over.

Belgische bergkoning

Thomas De Gendt, in het begin van de week ritwinnaar en leider in Catalonië, liet zich ook op de slotdag zien. Hij schoof mee met een vroege vlucht van elf renners en verzekerde zich onderweg van de eindzege in het bergklassement. Eerder dit jaar mocht De Gendt ook al de bergtrui van Parijs-Nice mee naar huis nemen.

Op de erelijst van de Ronde van Catalonië volgt Miguel Angel Lopez de Spanjaard Alejandro Valverde op.