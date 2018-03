Colombiaan Hodeg wint Handzame Classic

De Colombiaan Alvaro José Hodeg heeft de Handzame Classic gewonnen. Het jonge talent van Quick-Step Floors haalde het in de sprint van Kristoffer Halvorsen en Pascal Ackermann. Kenny Dehaes finishte als eerste Belg op de zesde plaats.

In een gesloten koers kozen negen vluchters voor de aanval. Op een kleine 15 kilometer werden de koplopers ingerekend en stevende het peloton af op een sprint. De 21-jarige Colombiaan José Alvaro Hodeg bleek de snelste van het pak. Meteen ook de eerste profzege voor de neoprof, die vorig jaar een rit won in de Ronde van de Toekomst.

Another race, another victory for a Quick-Step Floors neo-pro! This time, @alvaro_hodeg, who wins Handzame Classic! pic.twitter.com/mtYu5Nhe6M