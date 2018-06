Colombia wordt groepswinnaar in groep H

Colombia heeft zich als groepswinnaar in poule H geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal. Een doelpunt van Yerry Mina (74.) volstond voor de volle buit. Senegal moet als nummer drie in groep H naar huis. De Senegalezen tellen evenveel punten als nummer twee Japan, dat met 1-0 verloor van Polen, maar tellen twee gele kaarten meer in het fair-playklassement. Dat geeft de doorslag.

In een voorzichtige openingsfase zorgde Colombia, via een vrijschop van Quintero, voor het eerste gevaar. Senegal loerde op de counter en dat leek na zeventien minuten zijn vruchten af te werpen. Scheidsrechter Mazic legde de bal op de stip na een vermeende fout van Darwinson Sanchez op de doorgebroken Mané. In de herhalingen was echter te zien dat Sanchez de bal speelde en Mazic liet, na het gaan bekijken van de beelden, de strafschop dan ook varen.

De wedstrijd kabbelde rustig voort en werd op het halfuur opgeschrikt door de aftocht van James Rodriguez. De Colombiaanse sterspeler, het hele WK al niet helemaal fit, slenterde vloekend naar de kant.

De rust had weinig beterschap gebracht bij beide ploegen. Senegal toonde zich tevreden met het puntje, terwijl Colombia moeilijk openingen vond. De wedstrijd leek zich naar een doelpuntenloos einde toe te slepen tot Mina een kwartier voor tijd de Zuid-Amerikanen bevrijdde. De Barcelonaverdediger buffelde de 1-0 tegen de touwen.

Senegal kon nadien geen vuist meer maken. Colombia verovert zo de groepszege, na een uiterst zenuwachtige partij. Senegal wordt het slachtoffer van het fair-playklassement. De Afrikanen tellen na drie speeldagen zes gele kaarten, Japan kreeg slechts vier maal een geel karton en stoot zo door naar de achtste finales.