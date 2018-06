Colombia knikkert Polen uit het WK

Colombia heeft vanavond op het WK voetbal in Rusland met 3-0 gewonnen van Polen. Door die nederlaag kan de ploeg van topspits Lewandowski zich niet meer plaatsen voor de achtste finales.

Yerry Mina kopte Colombia in de Kazan Arena in de veertigste minuut op voorsprong. Na de pauze dikten aanvoerder Radamel Falcao (70.) en Juan Cuadrado (75.) de voorsprong verder aan.

Polen had op de eerste speeldag in groep H met 1-2 verloren van Senegal, terwijl Colombia met dezelfde score onderuitging tegen Japan. Omdat Senegal en Japan vanavond 2-2 gelijkspeelden, delen ze de leiding met 4 punten, voor Colombia (3 punten). Polen (0 punten) is uitgeschakeld.

Volgende week donderdag (28 juni) staan op de laatste speeldag Japan-Polen en Senegal-Colombia op het programma. Uit deze poule komt de tegenstander van de Rode Duivels in de achtste finales.

James Rodriguez

Bij Colombia verscheen James Rodriguez, de topschutter van het vorige WK, in de basis nadat hij tegen Japan nog op de bank was gestart. De middenvelder van Bayern München sukkelde met spierklachten. Carlos Sanchez was na zijn rode kaart geschort. Ex-Bruggelingen Izquierdo, nog basisspeler in het eerste duel, en Bacca startten op de bank.

De Poolse bondscoach voerde vier wissels door na de nederlaag tegen Senegal. Kownacki, Bereszynski, Bednarek en Goralski stonden aan de aftrap, ten koste van onder meer Arek Milik.

Omdat verliezen gelijkstond aan de uitschakeling, leken beide ploegen aanvankelijk met de handrem op te voetballen. Vooral Polen was alleen geïnteresseerd in het houden van de nul maar het werd voor zijn verdedigende instelling afgestraft door Los Cafeteros. Vijf minuten voor de rust kopte centrale verdediger Yerry Mina, concurrent van Thomas Vermaelen bij Barcelona, de Colombianen verdiend op voorsprong na een puntgave voorzet van Rodriguez.

Polen moest in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker maar maakte offensief amper iets klaar. Aanvoerder Lewandowski kon iets voor het uur eindelijk eens uithalen maar botste op een attente doelman Ospina. Aan de overzijde kon de Colombiaanse kapitein wel scoren. Radamel Falcao werkte beheerst af na een mooie doorsteekpass van Quintero.

Łukasz Teodorczyk

Bij Polen mocht Anderlechtspits Łukasz Teodorczyk kort na de 0-2 invallen om iets aan de achterstand te doen, maar het was Colombia dat een kwartier voor tijd opnieuw raak trof. Juan Cuadrado spurtte na een pass van Rodriguez de diepte in en maakte de klus oog in oog met Szczesny af.