Colbrelli snelste in Oman, weer net niet voor Van Avermaet

Greg Van Avermaet is vandaag als tweede geëindigd in de vierde rit van de Ronde van Oman. In een sprint bergop was enkel de Italiaan Sonny Colbrelli sneller. De Kazach Lutsenko behoudt zijn leiderstrui.

Nathan Van Hooydonck, ploegmakker van Van Avermaet, koos samen met de Colombiaan Atapuma en de Amerikaan Boswell voor de lange vlucht. In een tweede schuif sloten ook de Fransen Damien Gaudin en Jérémy Leveau aan.

Sprinters overleven niet

In het laatste uur werd het peloton stevig uitgedund door de hellingen. Een groot deel van de sprinters was zo uitgeschakeld voor winst.

Ondanks het hoge tempo in de achtervolging hielden de vroege vluchters stand tot in de slotkilometers, maar uiteindelijk waren ze er toch aan voor de moeite.

Vier Belgen

In de spurt boekte Colbrelli de allereerste seizoenszege van Bahrein-Merida. Er finishten vier Belgen in de top tien van de rit: Van Avermaet (tweede), Benjamin Declercq (zesde), Baptiste Planckaert (achtste) en Milan Menten (negende).

Van Avermaet stijgt dankzij de bonificatieseconden naar plaats twee in het algemene klassement. Hij heeft nu veertien seconden achterstand op leider Lutsenko.

Morgen wacht de koninginnenetappe met aankomst bovenop de Green Mountain.